Netflix İndirimli Nasıl Kullanılır? - 540TL Kar Edin

Netflix indirimli nasıl kullanılır? Ucuza Netflix kullanma yöntemleri neler? Netflix indirimleri, Spotify indirimleri için kullanabileceğiniz mobil uygulamaları ve sistemleri inceledik. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Ucuza Netflix Kullanma Yöntemleri, Ucuz Netflix Nasıl Kullanılır?

Netflix zammı sonrasında kullanıcılar ucuza nasıl Netflix kullanılacağını araştırmaya başladı.

Halihazırda bizim de kullandığımız sistemlerden bazılarının nasıl çalıştığını, sistemin nasıl işlediğine göz attık. Videoda anlattığımız sistemlerden Papara, ödemelerinizi anında hesabınıza göndermesi ile ön plana çıkıyor. CEPTETEB ve Enpara ise farklı yollarla kullanıcılarının ödemelerinin bir kısmını karşılıyor.

Videoda geçen uygulamaları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Netflix Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

Netflix temel paket üyelik ücreti fiyatı 26.99 TL.

Netflix standart paket üyelik ücreti fiyatı 40.99 TL.

Netflix özel paket üyelik ücreti fiyatı 54.99 TL.

Netflix geçtiğimiz haftalarda abonelerine gönderdiği e-posta ile zam kararını duyurmuştu. Eskiden 17.99 TL'den satılan temel paket şu anda 26.99 TL olmuştu ve %50 oranında zam gelmişti. Eskiden 29.99 TL olan standart paket şu anda 40.99 TL'den satılmaya başlanmıştı. Toplam %36.7 oranında zam gelmişti Eskiden 41.99 TL'ye satın alınabilen özel paket şimdi 54.99 TL olmuştu ve %31 oranında zam gerçekleştirilmişti.

Zam ile ilgili Netflix tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek" cümlelerine yer verilmişti