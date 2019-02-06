Huawei’nin Türkiye’de Çekilen İlk Reklam Filmine Beğeniler Yağıyor

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı. Stratejisinden prodüksiyonuna kadar her aşaması Türkiye’de hazırlanmış ilk 360 derece lansman olmasıyla öne çıkan Huawei P Smart 2019 televizyon reklam kampanyası yayına girdi. Kurtalan Ekspresi, Güroymak Köyü, Tazı Kanyonu ve Batık Şehir Halfeti gibi ülkemizin cennet yerlerini ekranlara yansıtan reklam filminin çekimleri 6 günde tamamlanmış.

Gençleri hedef kitle alan Huawei P Smart 2019’nun geniş ekranı, performansı, yapay zekalı ön ve çift arka kamerasına dikkat çekilen reklam filmi hazırlanırken son yılların seyahat trendleri incelenmiş ve çekimler de bu seyahat trendlerine alternatif olacak rotalarda gerçekleştirilmiş. Gençler arasında yaygın olarak kullanılan "mod" kavramından yola çıkılarak #SeninleAynıModda etiketini taşıyan Yeni Huawei P Smart 2019 reklam filmi, adları daha sık anılan Apple, Samsung ve diğer büyüklerin reklam filmlerden çok daha etkileyici.