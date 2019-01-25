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  4. Huawei P Smart 2019 İnceleme - Fiyat 1850 TL Oldu!

Huawei P Smart 2019 İnceleme - Fiyat 1850 TL Oldu!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Huawei P Smart 2019 inceleme videosunda Huawei Türkiye için oldukça önemli olan akıllı telefonun tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Huawei P Smart 2019, geçtiğimiz yıl satış rakamlarıyla Huawei tarafını mutlu eden P Smart modeline alternatif olarak gönülleri kazanıyor. Cihaz fiyat seviyesine bakıldığında ise geçtiğimiz yıl yakalanan başarının devam edeceği belli oluyor. P Smart 2019 ısınma testi, oyun performansı ve genel kullanımı hakkındaki tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi:   Android 9.0
İşlemci:    Hisilicon Kirin 710
Ekran Boyutu:    6.21 inç
Ekran Çözünürlüğü:    1080 × 2340 px
Grafik İşlemci:    Mali-G51 MP4
Bellek (RAM):    3 GB
Dahili Depolama:    64 GB
Arttırılabilir Depolama:    512 GB
Ön Kamera:    8.0 MP
Arka Kamera:    13 MP + 2 MP

Huawei P Smart 2019 Fiyatı

Huawei P Smart 2019 Türkiye satış fiyatı ilk olarak 2299 TL olarak açıklansa da şu sıralar 1850 TL gibi bir fiyattan satın almak mümkün.

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