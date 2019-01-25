Huawei P Smart 2019 İnceleme - Fiyat 1850 TL Oldu!

Huawei P Smart 2019 inceleme videosunda Huawei Türkiye için oldukça önemli olan akıllı telefonun tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Huawei P Smart 2019, geçtiğimiz yıl satış rakamlarıyla Huawei tarafını mutlu eden P Smart modeline alternatif olarak gönülleri kazanıyor. Cihaz fiyat seviyesine bakıldığında ise geçtiğimiz yıl yakalanan başarının devam edeceği belli oluyor. P Smart 2019 ısınma testi, oyun performansı ve genel kullanımı hakkındaki tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 9.0

İşlemci: Hisilicon Kirin 710

Ekran Boyutu: 6.21 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 × 2340 px

Grafik İşlemci: Mali-G51 MP4

Bellek (RAM): 3 GB

Dahili Depolama: 64 GB

Arttırılabilir Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 8.0 MP

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Huawei P Smart 2019 Fiyatı

Huawei P Smart 2019 Türkiye satış fiyatı ilk olarak 2299 TL olarak açıklansa da şu sıralar 1850 TL gibi bir fiyattan satın almak mümkün.