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Huawei P30 Pro inceleme - Böylesini Görmediniz!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Huawei P30 Pro inceleme videosunda Huawei’nin en yeni akıllı telefonunu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Huawei P30 Pro kamera özellikleriyle kağıt üzerinde kullanıcıları heyecanlandıran bir akıllı telefon. Kamerasında yer alan periskopik yapı ile 3,5,10 ya da 50X zoom ile uzakları yakın yapabileceğiniz bir akılı telefon olan Huawei P30 Pro bu videoda tüm detaylarıyla sizlerle oluyor. 

Huawei P30 Pro teknik özellikleri

 

İşlemci: Kirin 980 - GPU: Mali-G76 MP10
RAM: 6/8 GB
İşletim sistemi: Android 9.1 – EMUI 9.1
Ekran: 6.4 inç Full HD+ OLED ekran
Arka kamera: 40 MP (OIS, f/1,6) + 20 (geniş açı, f/2.2) + 8 MP (f/3.4) 10x Hybrid Zoom + ToF
Ön kamera: 32 Megapiksel f/2.0
Depolama alanı: 128/256/512 GB
Batarya: 4200 mAh – 40 Watt Huawei SuperCharge Teknolojisi

Huawei P30 Pro Türkiye Fiyatı!

Huawei P30 Pro ülkemizde 2 farklı seçenek ile satışa çıkıyor, 128 GB Depolama/6GB RAM olan modeli 6999 TL'den, 256 GB Depolama/8GB RAM olan modeli ise 7999 TL'den satışa çıkıyor. 

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