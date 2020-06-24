Huawei P40 Lite'a Nasıl Uygulama Yüklenir? (Olmayan Uygulamalar!)

Huawei telefonlara uygulama yükleme sırasında yaşanan sorunları nasıl aşabileceğinizi bu videoda sizlere aktarıyoruz. Huawei App Gallery üzerinde yer almayan uygulamaları nasıl yükleyeceğinizi size anlatıyoruz. Huawei P40 Lite'a nasıl uygulama yüklenir sorusunun cevabını hemen yukarıdan öğrenebilirsiniz.

Google Play Olmayan Huawei Cihazlara Uygulama Yükleme

Google servislerine sahip olmayan Huawei cihazlarına 4 farklı yoldan uygulama yüklemeniz mümkün. Bu yollar şu şekilde:

Huawei App Gallery üzerinden indirebileceğiniz üçüncü bir parti uygulama olan MoreApps ile bir çok uygulamaya erişebiliyorsunuz. Huawei'nin kendi tarayıcısı üzerinde yer alan App Search ile uygulamaları bulabiliyorsunuz veya Tamindir.com üzerinden bir çok APK'ya ulaşmanız mümkün oluyor. Son olarak ise Phone Clone ile bir başka cihazdan Huawei telefonunuza uygulamalarınızı taşıyabilmektesiniz.

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