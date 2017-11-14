İlk Witcher, Witcher 3 Motoruyla Geliştirilseydi Böyle Olacaktı

Günümüzden 10 yıl önce, 2007 yılında ilk Witcher oyunu ile tanışmıştık. Polonya merkezli CD Projekt RED firması tarafından geliştirilen bu rol yapma oyunu çok ses getirmemiş olsa da hikayesi ile dikkat çekmişti.

BioWare tarafından geliştirilmiş Aurora Engine adlı oyun motorunu kullanan ilk Witcher oyunu, günümüz standartlarına göre çok da iç açıcı grafiklere sahip değil. Oyunun savaş sistemi de akıcı bir oynanış sunamadığı için ilk Witcher'ı ancak Witcher hikayelerinin sıkı bir hayranıysanız oynayıp bitirebilirsiniz. CD Projekt RED, bu açıkları görerek serinin 2. oyununda kendi oyun motorunu geliştirmiş, ortaya görsel olarak bir hayli iyi bir iş çıkarmıştı. Witcher 2'de savaş sistemine de çekidüzen veriliyordu ve akıcı bir oynanış yakalanıyordu. 2015 yılında çıkış yapan Witcher 3'te ise grafikler ve oynanış tecrübesi en üst noktaya taşınıyor, ortaya kusursuz bir eser çıkıyordu. Son yılların en başarılı oyunları arasında yer alan Witcher 3'ün eline su dökebilecek bir rol yapma oyunu halen karşımıza çıkmış değil.

Birçok oyuncu, Witcher 3 ile seriye başlarken, Witcher 3'ü oynayıp bitirdikten sonra serinin hikayesini merak etmiş ve ilk Witcher'ı oynamaya başlamıştı. Fakat eskiyen teknoloji nedeniyle ilk Witcher'ı oynayıp bitirmek biraz sıkıcı bir süreç. İnsan, keşke ilk Wİtcher oyununu yeni teknoloji ile baştan yaratsalar diyor. İşte bu videoda göreceğiniz fan yapımı sinematik de bu fikir ile hazırlanmış.

Videoda, İlk Witcher'ın giriş bölümündeki sinematiğin Witcher 3 oyun motoruyla hazırlanmış halinden görüntülere yer verilmekte. Ayrıca ilk oyundaki orijinal sinematikteki görüntüler de paylaşılıyor ve karşılaştırılma yapılıyor. Keşke CD Projekt RED, ilk Witcher'ı bu şekilde baştan yaratıp satışa sunsaydı.