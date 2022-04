The Witcher 3 Türkçe Yama

The Witcher 3 Türkçe Yama açık dünya tabanlı bir rol yapma oyunu olan The Witcher 3 için geliştirilmiş bir Türkçe dil paketi.

Can Erdil Şentürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Witcher 3 Türkçe Yama açık dünya tabanlı bir rol yapma oyunu olan The Witcher 3 için geliştirilmiş bir Türkçe dil paketi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca adet satan The Witcher 3, satış rakamlarını artırmaya devam ederken oyuncular tarafındanda ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

The Witcher 3 Özellikleri

Sürükleyici atmosfer,

Birbirinden farklı karakterler,

Başarılı karakter modellemeleri,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı savaş alanları,

Geniş ve zengin bir harita,

Ortaçağ temalı atmosfer,

The Witcher 3 çıktığı dönemde büyük ses getirmişti. Polonyalı geliştirici CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyun bu başarısını aldığı ödüllerle de kanıtladı. The Witcher 3'de ana kahramanımız Geralt manevi kızı Ciri'nin izini sürerken oldukça uzun bir yolculuğa çıkıyor ve Wild Hunt'ın soğuk nefesini sürekli üzerinde hissederken hem politik mücadelelerin arasında kalıyor hem de ölümcül canavarlarla savaşıyor. İşte bu macerada Geralt'a katılırken hikayenin nasıl ilerleyeceğini biz belirleyebiliyoruz. Sürükleyici bir yapıya sahip olan The Witcher 3, Türkçe yama sayesinde Türk oyunculara daha oynanabilir bir yapı sunuyor. Milyonlarca adet kopya satan başarılı oyun, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizdeki popülerliğini de giderek artırıyor. Birbirinden farklı karakter modellemelerine ek olarak orta çağ temalı içerikleri ile sürükleyici bir atmosfer sunan yapım, aksiyon dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Geralt'ın gözünden savaşlara şahit olacağımız oyunda, kaliteli ses efektlerinin yanı sıra çarpıcı grafiklere de ev sahipliği yapıyor.

The Witcher 3 oynarken yapacağımız tercihler oyunun gidişatını etkilediği için oyundaki diyalogları anlamamız büyük önem taşımakta. Derin bir hikayeye sahip olan bu oyunda doğal olarak bolca diyalogla karşılaşıyoruz. Eğer İngilizce bilginiz çok yüksek değilse bu diyalogları kaçırabilmeniz de muhtemel. İşte The Witcher 3 Türkçe Yama sayesinde bütün diyalogları anlayabilmeniz mümkün oluyor.

The Witcher 3 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

The Witcher 3 Türkçe Yama'yı nasıl orijinal oyununuz üzerine kurabileceğinizi görebilmeniz için yamanın geliştirici ekibi bir de video yayınlamış. Yamayı indirdikten sonra aşağıdaki videoyu izleyerek kurulumunu yapabilir, sonrasında oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.