Instagram Filtre Önerleri: En İyi 10 Efekt

Tamindir YouTube kanalı üzerinde yayınlanan Instagram Filtre Önerileri videomuz ile bu sefer farklı bir konuya el attık. Yeni videomuzda, Instagram üzerinde kullanabileceğiniz en iyi 10 efekti bulmaya çalıştık. Sizler için tüm efektlrei deneyerek, hangilerinin iş yapabileceğini tespit ettik.

Instagram, Facebook tarafından satın alındıktan sonra büyük bir değişim geçirdi. Eskiden sadece fotoğraf paylaşma platformu olarak ön plana çıkan Instagram, sonraları gerçek bir sosyal medya platformu olmuştu. Özellikle Facebook'un Snapchat'i satın alma girişimleri boşa çıkınca, oradaki pek çok özellik Instagram üzerine taşınmıştı.

Instagram'a Snapchat'ten aşırılan en önemli özellik ise Story ya da Hikayeler bölümü olmuştu. 24 saat içinde kaybolan videolar ve fotoğraflar paylaşabildiğiniz bu bölüm, milyarlarca kullanıcıya kadar büyümüştü. Bu başarının ardından aklınıza gelen neredeyse her uygulamaya ve sisteme hikaye özelliği gelmeye başlamıştı.

Artık hayatımızın değişmezleri arasında yer alan Instagram Hikayeler üzerinde kullanabileceğiniz en iyi 10 efekti ise sizler için belirledik. Hem etkileşimleri artırmanızı sağlayacak hem de daha güzel görünen kreatifler hazırlamanıza yardımcı olacak olan efektler arasında çok eğlenceli olanlar da var.

Instagram filtre önerileri videomuzu izledikten sonra sizler de kendi hesabınız üzerinden bu efektleri deneyebilirsiniz. En sevdiğiniz efektleri YouTube yorum bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.