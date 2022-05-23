iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro Kamera Karşılaştırması

iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro kamera performansı konusunda neler sunuyor? Bu soru, yeni akıllı telefon satın alacak çoğu kişi tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyor. Hazırladığımız videoda söz konusu telefonların kamera performansını karşılaştırdık.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber akıllı telefonların içerisinde yer alan donanım bileşenleri de gelişti. Günümüzde artık fotoğraf makinesine gerek kalmadan akıllı telefonlar üzerinden fotoğraf ve video konusunda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

iPhone 13 Pro vs P50 Pro vs Poco M4 Pro Kamera Karşılaşması

Eğer gün içerisinde sık sık fotoğraf çekiyorsanız, telefonların kamera performansı sizin için oldukça önemli. Kamera konusunda iddialı olan birçok cihaz mevcut. Bu cihazlar arasında iPhone 13, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro bulunuyor. Peki, kamera konusunda hangi telefon daha iyi?

Kamera konusunda söz konusu üç telefondan hangisinin daha iyi olduğunu öğrenmek için yukarıda yer alan videomuza göz atabilirsiniz. Hazırladığımız videoda detaylı testler ile karşılaştırma yaptık. Eğer cihazların özelliklerini merak ediyorsanız aşağıdaki listelere bakabilirsiniz.

iPhone 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1

Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

Ekran Paneli: Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: iOS 15 (iOS 15.5’e yükseltilebilir.)

Ağırlık: 204 gram

Kalınlık: 7,7 mm

Apple tarafından üretilen iPhone 13 Pro modelinin arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Cihazın arka kameraları 4K çözünürlükte 24, 30 ve 60 FPS’in yanı sıra 1080 piksel çözünürlükte 30, 60, 120 ve 240 FPS video kaydı yeteneğine sahip. Cihazın ön kamerası ise 4K çözünürlükte 24, 25, 30 ve 60 FPS’in yanı sıra 1080 piksel çözünürlükte 30, 60 ve 120 FPS video kaydı alabiliyor.

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6

Ekran Çözünürlüğü: 1228 x 2700 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: 195 gram

Kalınlık: 8,5 mm

Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 40 MP çözünürlüğünde True-Chroma lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP geniş açılı kamera mevcut.

Poco M4 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 810

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 195 gram

Kalınlık: 8,8 mm

Poco M4 Pro modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.