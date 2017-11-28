iPhone X Düşme Testi

Apple, Eylül ayında resmi olarak dünyaya tanıttığı iPhone X'i birkaç gün önce Türkiye'de de satışa sundu.

iPhone X, hem donanımsal anlamda hem de tasarımsal anlamda büyük yeniliklere sahip bir telefon. Apple'ın amiral gemisinin şüphesiz ki en dikkat çeken özelliği çerçevesiz ekran tasarımı. OLED ekran kullanan ilk iPhone modeli olan iPhone X'te ön yüzün hemen hemen tamamı ekrandan oluşuyor ve Home tuşu yer almıyor. Daha önceki iPhone modellerinde ise metal veya plastik malzemeden oluşan gövde tasarımı bulunuyordu. iPhone X' bu anlamda da farklı bir telefon, iPhone X'te cam bir gövde tasarımının yer aldığını görüyoruz.

iPhone X'in çerçevesiz ekranı ve cam gövdesi beraberinde bu telefonun dayanıklılığı konusunda soru işaretleri getirmekte. Kimse 6000 TL ödeyeceği bir telefonun küçük darbelerden ötürü çatlayıp kırılmasını istemez. İşte bu video da bize iPhone X'in ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. JerryRigEverything kanalı tarafından hazırlanan videoda bir adet iPhone X üzerinde gerçek hayattaki olası durumlardan esinlenen bir dayanıklılık testi yapılıyor.

Videodaki düşme testi farklı yüksekliklerden iPhone X'in yere bırakılmasını kapsıyor. Normalde bacağınızın üstüne koyduğunuz telefonunuzu orada unutup ayağa kalkarken yere düşürebiliyorsunuz. Cebinizden telefonunuzu çıkarırken telefonunuz elinizden düşüp yere düşebiliyor ya da telefonla konuşurken baş hizanızdan telefonunuzu düşürebiliyorsunuz. İşte tüm bu senaryolar bu dayanıklılık testinde canlandırılmakta.

Açıkçası, iPhone X'in testlerde çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle iPhone X almayı düşünüyorsanız, koruyucu kılıf kaçınılmaz bir harcama olacak gibi görünüyor. iPhone X üzerinde yapılan çizilme, bükülme ve yanma testini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz: