Kapsamlı iPhone X Çizilme, Bükülme, Yanma Testi

Beklenen gün geldi ve biraz gecikmeli de olsa iPhone X ülkemizde satışa çıktı.

Apple, iPhone X ile birlikte iPhone telefonlar açısından devrimsel yeniliklere imza attı. Çerçevesiz bir ekran, başarılı yüz tanıma teknolojisi ve cam gövde gibi özellikler iPhone X'in fark yaratmasını sağlıyor. Peki bu yüksek fiyatlı telefonu satın alıyor olsaydınız kolayca çizilecek, ısıdan etkilenecek ya da cebinizde eğrilip bükülecek miydi? İşte bu videodaki çizilme testi, yanma testi ve bükülme testi sayesinde bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Daha önceden çoğu amiral gemisi üzerinde benzer dayanıklılık testleri uygulayan JerryRigEverything kanalı bu videosunda iPhone X'i konuk etti. Videonun ilk bölümünde iPhone X üzerinde çizilme testi uygulanıyor. Bu testte farklı sivrilikteki metal uçlara sahip kalemlerle telefonun ekranı ve arka cam bölümü çiziliyor ve sonuçlar gözleniyor. iPhone X, 6. derecede çizilmeye başlıyor, bu da güncel amiral gemileri için standart bir değer. Yani iPhone X en az rakipleri kadar çizilmeye karşı dayanıklı. Cebinizdeki anahtar veya bozuk paralar ile iPhone X'in çizilmeyeceğinin de altı çizilmekte. Maket bıçağıyla telefonun metal çerçevesi ve kameraları da teste sokulmakta.

Testin ikinci aşamasında iPhone X'in ekranına çakmak tutularak ekranın ısıya nasıl tepki verdiği gözleniyor. Uzun bir süreden sonra ateş tutulan yerdeki pikseller ölüyor; fakat dokunmatik kontrolde sorun oluşmuyor. Ateş tutulan yerdeki hasarın kalıcı olduğunu belirtmekte fayda var; fakat muhtemelen ekrana ateş tutmadığınız sürece benzer problemlerle karşılaşmayacaksınız.

Testin son aşamasındaki bükülme testinde telefon iki ucundan tutuluyor ve sert bir şekilde baskı uygulanıyor. iPhone X bu testi başarıyla geçerek bükülmüyor. Hatırlanacağı üzere 6. nesil iPhone telefonlarda bükülme problemi yaşanmış, bu telefonlar kullanıcıların cebindeyken şekil değiştirmişti.

Bütün bu testlerin haricinde iPhone X düşme testlerine de göz atmanızı tavsiye ediyoruz; zira bu testler iPhone X'in çuvalladığı testler. Yani iPhone X aldığınızda onu düşmelere karşı koruyacak bir kılıf da almanız gerekecek.