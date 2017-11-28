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  4. iPhone X'in Face ID'sini Maskeyle Böyle Kandırdılar

iPhone X'in Face ID'sini Maskeyle Böyle Kandırdılar

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Mobil
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Apple, geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi iPhone X'i resmi olarak tanıtmıştı. Bu resmi tanıtımın üzerinden belli bir süre geçti ve iPhone X nihayet ülkemizde de satışa sunuldu.

iPhone X şüphesiz ki iPhone telefonlar açısından devrimsel özelliklere sahip bir model. OLED ekran, çerçevesiz tasarım, güçlü A11 Bionic işlemci, kaliteli kameralar ve ileri seviye portre modu bu teleofnu cazip kılan özelliklerden bazıları. Bütün bu özelliklere ek olarak Face ID etkileyici bir özellikmiş gibi görünüyor. Face ID adlı yüz tanıma teknolojisi hem eğlenceli artırılmış gerçeklik uygulamalarından faydalanmanızı sağlıyor, hem de ek bir güvenlik katmanı sağlamayı ve biyolojik kimliğinizi telefonun anahtarı olarka kullanmanızı hedefliyor. Fakat Face ID'nin biyolojik kimlik doğrulama açısından en güvenli seçenek olduğunu söyleyemiyoruz; bu videoda da bu durumun ispatı karşımıza çıkmakta.

Paylaşılan videoda bir iPhone X sahibi telefonuna kendi yüzünü Face ID kilidi olarak tanımlıyor. Sonrasında ise kendi yüzünün kalıbını kullanarak 3 boyutlu yazıcı ile yüzünün bir maskesini oluşturuyor. Yapılan testte bu maske ile Face ID kilidi açılmaya çalışılıyor ve bu iş başarılıyor.

Yüzünüzü kopyalayan bir maske ile telefonunuzun kilidinin açılması zor bir ihtimal olsa da imkansız değil. Daha önceden Face ID'nin ikizler karşısında imtihana sokulduğuna tanık olmuştuk. Benzer yüz hatlarına sahip olan ikiz iPhone X kullanıcıları, yapılan testlerde kardeşlerinin telefonlarının kilidini açmayı başarmıştı. Yani iPhone X kullanıyorsanız Fae ID'yi mutlak güvenlik sağlayan bir çözüm yolu olarak kabul etmemenizde fayda var.

02:00 iPhone X'in Face ID'sinin İkizlerle İmtihanı
MOBİL iPhone X'in Face ID'sinin İkizlerle İmtihanı

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ETİKETLER : iphone x Face ID

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