Karantina Altındayken Oynanacak Mobil Oyunlar #3 (ft.TuruncuLevye)

Yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle hepimiz evlerimize çekilmişken karantina altında oynanacak en iyi mobil oyunları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Serimizin üçüncü videosunda sizlere TuruncuLevye ekibi ile birlikte hazırlamış olduğumuz en iyi mobil oyunları aktarıyoruz. Videomuzu yukarıdan izleyebilir ve bahsi geçen oyunları hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

En İyi Mobil Oyunlar

Sizler hangi mobil oyunları oynuyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!

Koronavirüste Son Durum Ne?

20 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam can kaybı ise 4.222'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 877, toplam entübe hasta sayısının ise 445 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 olarak açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.