Lahmacun Gibi İnce! - Moto Z2 Play İnceleme

Moto Z2 Play İncelemesinde Moto Z2 Play'in donanım incelemesi, kamera incelemesi, Moto Z2 Play dayanıklılık testini, hız testini, fotoğraf testini gerçekleştirdik.

Motorola, Lenovo çatısı altında piyasaya döndü döneli işler çok iyi gidiyor gibi gözüküyor. Moto Z2 Play'in üst düzey telefonlara kafa tutması, Motorola'nın bu başarısındaki en büyük referanslarından bir tanesi olsa gerek.

Motorola'nın elimize geçen bütün telefonlarında malzeme kalitesi hayranlık yaratıyor. Özellikle Moto Z2 Play, Moto Mods özelliği ile ön plana çıkıyor. Peki, yalnızca bu kadar mı? -Elbette hayır. Hadi gelin, Moto Z2 Play'in başka ne özellikleri var hep birlikte bakalım.

Moto Z2 Play Fiziksel Özellikleri

Cihazın ön tarafında, 5.5 inç boyutunda oldukça güzel bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranın hemen üstünde büyük bir ahize, kamera ve selfie severleri mutlu edecek led flaş yer alıyor. Ekranın alt tarafında ise parmak izi sensörü ve mikrofon bulunuyor.

Cihazın sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve hemen altında kilit tuşu yer alırken, alt tarafta ise USB Type-C ve kulaklık girişi yer alıyor. Son olarak telefonun arkasında ise kamera, led flaş ve hasret kaldığımız Motorola logosu bulunuyor. Ayrıca cihazın malzeme kalitesinin de üst düzey olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Moto Z2 Play Teknik Özellikleri

Moto Z2 Play'de 5.5 inçlik full HD çözünürlüğünde Super AMOLED Panel yer alıyor. 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip ekranın kasaya oranı ise yüzde 70. Ekranı çizilmelere karşı korumak için ise Gorilla Glass 3 kullanılmış. Cihaz, Android 7.1.1 işletim sistemi ile geliyor, ancak Android 8.0 güncellemesinin de yakın zamanda sunulacağının müjdesini de verelim.

Moto Z2 Play işlemci olarak Snapdragon 626 kullanıyor. GPU tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. İşlemcinin 2.2 GHz hızında 8 çekirdeğe sahip olduğunu da atlamayalım. 4GB RAM’e sahip olan Moto Z2 Playi'n Geek Bench skorları da hiç fena değil.

Tek çekirdekte 910 puan alan işlemcinin, çoklu çekirdekte 4029 puanda kalması şaşırtıcıydı. Fakat RAM'in 4 GB olması performanstan yana sıkıntınız olmayacağı anlamına geliyor. Telefonun hafızası ise 64GB, ancak aynı zamanda SD kart desteği de bulunuyor. Bu sayede cihazınızın hafızasını dilediğiniz ölçüde artırabilirsiniz.

Moto Z2 Play Kamera Özellikleri

Moto Z2 Play’in arkasında 12 megapiksellik f/1.7 diyafram değerine sahip bir kamera yer alıyor. Ön kamera da ise 5 megapiksellik ve led flaşlı bir kamera yer alıyor. Ana kamerada lazer odaklama ve çift ton flaş olduğunu da belirtelim. Ayrıca 4K 30 FPS video desteği de bulunuyor. Ön kamerada ise 1080p 30 FPS üst sınırınız.

Moto Z2 Play Son Değerlendirme

Moto Z2 Play malzeme kalitesi ile her zamanki Lenovo Moto kalitesini sunuyor. Ekran performansının oldukça başarılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Elbette bunda en önemli faktör, yüksek piksel yoğunluğu ve parlaklık.

İşletim sisteminin güncel olması ve işlem gücünün dengesi ile 3000 mAhlık pil hacmine sahip Moto Z2 Play, 2 gün boyunca dayandı. Kaldı ki şarj bitince cihazın komple yeniden şarj olması için 1-1,5 saatlik bir süre yeterli oluyor. Bu sırada biraz fazla ısındığını da belirtelim. Ön kameradaki çift ton flaş bizi oldukça şaşırttı. Normalde ön kamerada flaş görmeye alışmaya başladık ama çift ton flaşı ilk kez gördük.

Hep artılarından bahsettiğimiz Moto Z2 Play’in biraz da eksi yönlerinden bahsedelim.

Öncelikle Lenovo’nun Moto Mods konusuna hiç girmedik nasıl çalışıyor tam bilemiyoruz, fakat şöyle fiyatlara göz ucuyla bakınca hakikatten pahalı olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla Moto Mods almak pek de yerinde bir tercih olmayabilir.

Bildirim ışığının olmaması ve hoparlör olarak ahizenin kullanılmış olması bildirimleri duymanızı ve görmenizi zorlaştırıyor. Aynı zamanda da kulağınızın güvenliği için zil sesinin yavaş yavaş yükselmesi ve ayarının olmaması da üzücü.

Moto Z2 Play Fiyatı

Birçok farklı Moto Mods seçeneği ile birlikte satılan Moto Z2 Play, ülkemizde 2 bin 300 TL'den satılıyor.

Moto Mods özelliğini kullanırım derseniz, cihazı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Fakat 'normal bir telefon olarak kullanıcam, illa ki bu telefon olmalı' diyorsanız fiyatının biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz.