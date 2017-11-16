Moto Z, Yeni Modu Poloroid Insta-Share Yazıcı'yı Tanıttı

Motorola, bugün Moto Z serisinin en yeni Moto Modu olan Poloroid Insta-Share Printer'ı duyurdu. Motorola, son yıllarda birçok kişinin gözdesi haline gelen Poloroid modunu, ailesinin yeni üyesi yaparak fotoğraf tutkunlarını kalplerinden vurmak istiyor.

Çatı şirketi Lenovo olan ve akıllı telefonlarında Moto ismini kullanan Motorola, neredeyse 100 yılı aşkın zamandır hayatımızda olan Poloroid'i Insta-Share fotoğraf yazıcısı ile Moto Mod ailesinin bir parçası yaptı.

Moto Z akıllı telefon modellerinin arkasına takılan yazıcı, telefonuzda çektiğiniz fotoğrafları basmanızı sağlıyor. Ayrıca Google Fotoğraflar, Instagram ve Facebook'taki fotoğraflarınızı da Insta-Share fotoğraf yazıcısı ile bastırabiliyorsunuz.

Yazıcı, kendinden mürekkepli 2 x 3 inç ZINK fotoğraf kağıtlarını kullanıyor. Görüntüsü itibarıyla beyaz ve kalın bir gövdeye sahip olan Insta-Share, mutlu anlarınızı anında unutulmaz hale getiriyor.

Fakat cebinize koyup etrafta tur atmak bir hayli zor olabilir. Zira bahsettiğim gibi oldukça kalın ve hantal bir görümüne sahip. Üzerinde denklanşör tuşu bulunan Insta-Share modu ile çektiğiniz fotoğrafları isterseniz filtrelendirebilir, kenarlarını ayarlayabilir ya da metin ekleyebilirsiniz.

17 Kasım günü ABD'de satışa çıkacak Poloroid Insta-Share yazıcı 200 dolarlık fiyat etiketiyle bir hayli dikkat çekiyor. Dolayısıyla Moto ailesinin yeni üyesi Insta-Share, en pahalı Moto Mod modellerinden birisi konumunda.

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