En çok internet kullanan uygulamalar, mobil veriyi en çok yiyen uygulamalar listesi hazırladık. Listede birçok uygulamaya ve neden çok veri tükettilerini ele aldık. Her ne kadar ilk bakışta YouTube ya da Netflix gibi uygulamalar liste başında yer alıyor gibi görünse de beklediğimizden farklı bir liste karşımıza çıkıyor.

Mobil internet sağlayıcılarının verilerine baktığımızda, kullanıcılar internetlerini en çok sosyal medya platformlarında harcıyorlar. En çok veri harcayan uygulamaların ilk sırasında Instagram yer alıyor. Özellikle Reels özelliğinin eklenmesinden sonra veri kullanım oranları ciddi derecede yükselmiş durumda.

İkinci sırada ise TikTok yer alıyor. Benzer bir sebepten TikTok, en çok veri harcanan ikinci program olma özelliğini kazanmış halde.

Spotify ise beklenmedik şekilde listenin üst sıralarında yer alıyor. Herhangi bir görüntü ya da buna benzer bir şey olmasa bile yüksek kaliteli müzikler de önemli seviyede veri harcayabiliyorlar. YouTube ise yazının başında belirttiğimiz gibi yine en çok veri harcayan uygulamalardan biri haline dönüşmüş.

Özellikle çok uzun videoları yüksek kalitede izlerseniz, birkaç GB harcama ihtimaliniz bulunuyor.

Mobil Veriyi En Çok Yiyen Uygulamalar Listesi

Instagram

TikTok

Spotify

YouTube

Netflix

Twitter