Nazilerle Savaş Başlıyor: Wolfenstein: Youngblood E3 2019 Trailer

Bethesda Studios’un beklenen oyunu Wolfenstein: Youngblood’ın oynanış videosu E3 2019 oyun fuarında gösterildi. Arkane Studios ve MachineGames tarafından geliştirilen FPS oyununun son yayınlanan videosunda Blazkowicz ikizlerinin babalarını kurtarmak için ne kadar tehlikeli bir maceraya atıldıkları, görev aldıkları bir kez daha hatırlatılıyor.

İlk moden co-op Wolfenstein macerasına tanıklık edeceğimiz oyunda BJ Blazkowicz’in ikiz kızlarından biri olarak babamızı kurtarmak için nazilerin arasına dalacak, onlarla ölümüne savaşacak, Paris’i ellerinden kurtaracağız. Nazilerle tek başımıza veya arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz.

Wolfenstein: Youngblood, 26 Temmuz’da çıkış yapacak. Oyun şu anda 25$ fiyat etiketiyle Amazon’da satışta. Ön siparişe özel fiyatlandırma olduğunu, oyunun normal fiyatının 30$ olduğunu belirtelim.