Netflix Orijinal Türk Dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) Fragmanı

Netflix’in merakla beklenen ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın resmi yeni fragmanı yayınlandı. Başrolde Çağatay Ulusoy’un oynadığı fantastik, bilim kurgu, süper kahraman, aksiyon ve macera türünü harmanlayan dizi The Protector’ın yeni tanıtım videosu 1:45 saniye süreli ancak yayınlanan ilk resmi fragmandan çok daha fazla ipuçları veriyor.

Netflix Türkiye’nin 14 Aralık’ta 1. sezonun tüm bölümlerini yayınlanacağı dizide Çağatay Ulusoy’un yanında Hazar Güçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık’ı göreceğiz. Dizinin konusunu hatırlatacak olursak “Tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adam, karanlık güçlerle savaşmak ve geçmişindeki bir gizemi çözmek üzere bir yolculuğa çıkar.”