Nükleer Bombalar Çalındı! - Dünyamız Tehlikede (Video)

Bu hack skandalı sebebiyle ülkenin tüm özel ve gizli bilgileri çalınmış durumda olduğu ve bu bilgilerin tüm dünyayı tehlikeye atabilecek çok özel bilgiler olduğu iddia ediliyor. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

ABD Büyük Hack Skandalı

ABD'nin nükleer bombalarından, nükleer denizaltılarına kadar bütün kritik bilgilerin çalındığı söyleniyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da ABD'nin elindeki nükleer başlıklı bombalardan, nükleer tesislere kadar içerisinde nükleer enerjinin bulunduğu tüm veriler ele geçirildi.

FBI, CIA ve NSA gibi ülkenin istihbarat kurumlarına nükleer başlıklı bombalara dair verilerin ele geçirildiği aktarılıyor. İddialara göre ABD'nin neredeyse her kurumunun sunucularına ulaşıldı. Bu sunuculardan çok önemli veriler çalındı.

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Bilgisayar korsanları, ABD'nin nükleer silah stokunu tutan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'ndeki sistemlere erişti. Federal araştırmacılar son günlerde bilgisayar korsanlarının hangi bilgilere erişip / veya çalabildiğini belirlemek için ağlar üzerinden tarama yapıyorlar ve DOE'deki yetkililer saldırganların herhangi bir şeye erişip erişemeyeceğini hala bilmiyorlar. Hasarın tam boyutunu haftalarca bilemeyebilirler.

DOE sözcüsü Shaylyn Hynes, saldırıyla ilgili devam eden bir soruşturmanın faillerin kritik savunma sistemlerine girmediğini tespit ettiğini söyledi. Detaylara videomuzdan ve ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz. Tamindir Bey videoda konuyu detaylı bir şekilde anlatmakta. Haberimizde de detaylar yer almakta.

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