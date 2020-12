ABD Hack Olayı ile Çalkalanıyor: Tarihin En Büyük Saldırısı

ABD hack saldırısı an itibarıyla dünyanın gündemine oturmaya başladı. Birkaç gün önce ABD Hazine Bakanlığı verilerinin çalındığı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından bugün de ABD Enerji Bakanlığı ve Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı saldırıya maruz kaldı. Elde edilen ilk bilgilere göre ABD'nin nükleer bombalarından, nükleer denizaltılarına kadar bütün kritik bilgiler aşırıldı.

ABD kurumlarının bilgilerinin çalındığına dair ilk haberler dört gün önce ortaya çıkmıştı. Yapılan resmi açıklama ile ABD Hazine Bakanlığı sunucularına erişildiği ve bakanlığın kritik bilgilerinin çalındığı söylenmişti. Çalınan bilgilerin içeriğine dair açıklama ise yapılmamıştı.

Sonrasında ortaya çıkan detaylar gösterdi ki; hack olayının arkasında SolarWinds isimli yazılım şirketi vardı. ABD Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Ajansı (NSA), Beyaz Saray ve Pentagon gibi çok kritik kurumlarla çalışan SolarWinds'in yazılımlarının içerisinde bilerek yerleştirilmiş bir arka kapı vardı.

Bu arka kapıları yerleştirdiği tahmin edilen grup ise Rusya Federasyonu ile bağlantılı olduğu bilinen APT29 isimli hacker grubuydu. Grup, bu arka kapıları kullanarak aylarca ABD'li kurumlardan bilgi aşırmış ve kimse farkına varmamıştı.

SolarWinds sonrasında hacklendiği ortaya çıkan bir başka şirket ise FireEye olmuştu. ABD'nin en kritik kurumlarının siber güvenlik işlerini üstlenen FireEye, sunucularının büyük bölümüne ulaşıldığı bilgisini paylaşmıştı. Yine aynı günlerde bir başka yazılım şirketinin daha hacklendiği haberleştirilmiş; ancak diğer şirketin ismi ortaya çıkmamıştı.

BREAKING - Hackers accessed the networks of the U.S. Energy Department and the National Nuclear Security Administration. These maintain the U.S. nuclear weapons stockpile.