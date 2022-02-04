Poco M4 Pro İlk İzlenim

Merhaba Tamindir takipçileri! Bu videomuzda dünya genelindeki milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Poco M4 Pro modelini kutudan çıkartacak ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız.

Modele dair merak ettiğiniz diğer detayları yazımızın devamında görüntüleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için inceleme videomuz da çok yakında yayında olacak!

Poco M4 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.6 inç

6.6 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 399 ppi

399 ppi Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Çizilmeye Dirençli Cam

Çizilmeye Dirençli Cam Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek

8 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 6nm

6nm Bellek: 4 GB / 6 GB RAM

4 GB / 6 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR4X

LPDDR4X Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Depolama Birimi: UFS 2.2

UFS 2.2 MicroSD Kart Slotu: Var (1 TB)

Var (1 TB) Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Video Kaydı: 1080p

1080p Ön Kamera: 16 MP

16 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 5

Wi-Fi 5 Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Var

Var Güvenlik: Parmak İzi Sensörü

Parmak İzi Sensörü Suya Dayanıklılık: IP53

IP53 Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 33W

33W Kablosuz Şarj: Yok

Yok Kablosuz Ters Şarj: Yok

Yok Yazılım: Android 11

Android 11 Ağırlık: 195 Gram

195 Gram Kalınlık: 8.75 mm

Poco M4 Pro 6.6 inç boyutunda 2.400 x 1.080 piksel çözünürlükte IPS LCD ekran ile birlikte geliyor ve bu ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca çizilmeye karşı dirençli cam, ufak darbelere karşı güvende kalmanıza yardımcı oluyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 810 işlemciden alan model, seçtiğiniz varyanta bağlı olarak 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama ile destekleniyor. Modeldeki bellek LPDDR4X teknolojisine sahipken, depolama birimi ise UFS 2.2 teknolojisine sahip.

50 MP çözünürlüğündeki ana kamera ile 1080p video kaydı alabilen model, 8 MP çözünürlükte ek sensör ile destekleniyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz. Bu kamera da 1080p video kaydı yapabiliyor.

Bağlantı tarafında epey zengin bir cihaz olan Poco M4 Pro; 5G, 4G, Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth ve kızılötesi bağlantılarına destek sunuyor. Bu sayede bir şeyler kaçırmadığınızdan emin olabiliyorsunuz.

5.000 mAh kapasitesindeki batarya 33W hızlı şarjı desteklerken, kutu içerisinde de 33W şarj adaptörü çıkıyor. Böylece hızlı şarj için ekstra bir harcama yapmanıza gerek kalmıyor.