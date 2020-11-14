Realme 7 Pro İnceleme - Ne Kadar İyi?

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Realme 7 Pro İnceleme Videosu

6.4 inç Super AMOLED ekrana sahio olan Realme 7 Pro, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB RAM desteğine sahip.

Ayna Gümüşü ve Ayna Mavisi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile gelen Realme 7 Pro iz engelleyen tasarımı ile dikkat çekerken 8,7 mm kalınlığı 182 gram ağırlığı ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Realme 7 Pro’nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj son derece yüksek şarj verimliliği ile 4500mAh büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor.

Realme 7 Pro'nun arka tarafında 64 megapiksel ana lens, 8 megapiksel geniş lens, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel selfie kamera bizleri karşılıyor.

Realme 7 Pro’nun diğer öne çıkan özellikleri arasında USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, ayrı microSD kart yuvası, NavIC ve çift frekans GPS desteği bulunuyor. Akıllı telefon sıçramalara karşı korumalı ve TUV Rheinland’in Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulama testlerinden geçti.

Realme 7 Pro hakkında tüm detaylara Realme 7 Pro inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Realme 7 Pro Özellikleri

Ekran: 6.4 inç

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 megapiksel

İşlemci: Snapdragon 720G

Ram: 8GB

Depolama: 128GB

Pil: 4.500 mAh

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