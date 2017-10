Sadece 5000TL! - Samsung Galaxy Note 8 İnceleme

Samsung Galaxy Note8 inceleme videomuzda telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler vererek, sağlamlık testi yaptık. Ayrıca kamera, fotoğraf, ısınma, pil (batarya), su geçirmezlik ve oyun testleri gerçekleştirdik.

Samsung Galaxy Note8 Fiziksel Özellikleri

Telefonun dışına baktığımızda, kocaman bir ekran ve net bir tasarım görüyoruz. sağ tarafta sadece güç tuşu, solda ses ve bixby düğmeleri. üstte sim ve sd kart çekmecesi altta kulaklık jakı ve usb type-c çıkışı mikrofon hoparlör ve s-pen yer alıyor.

Arka tarafta yepyeni çift kamera, nabız sensörleri çift tonlu flaş ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Her ne kadar gözükmesede samsungun yıllardır kullandığı kablosuz şarj özelliğide arka tarafta gizlenmiş. Note8’in ağırlığının 192 gram olduğunu da belirtelim.

Ayrıca telefon çepeçevre Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Samsung Galaxy Note8 Teknik Özellikleri

İşlemci ülkemizde Exynos 8895 Octa

Grafik işlemci: Mali-G71 MP20

Ram: 6GB DDR4

Hafıza: 64gb ve 256 gb a kadar yükseltilebiliyor.

Geekbench testlerinde görmüş olduğunuz gibi iphone 7 plus 1 yaşında olmasına rağmen oldukça yüksek bir skor almayı başardı ve tek çekirdekli performansta hala rakipsiz durumda. note 8 ve s8 plus ta yer alan işlemci aynı olmasına rağmen S8 Plus biraz daha başarılı bir sonuç ortaya çıkarttı. Bunun sebebinin note 8’deki Android 7.1.1 olduğunu düşünüyoruz. Nokia 8’e baktığımızda ise Samsung’un amerika ve çin de kullandığı snapdragon 835 işlemcisinin performansının avrupada satılan Note 8 ve S8 Plus’a oldukça yakın olduğunu görebiliyoruz.

Note 8 in ekranı S8'deki Infinity Display kavramı geliştirilmiş, köşedeki yuvarlatmaların biraz daha ufaltılmış ve alıştığımız telefon tarzına biraz daha yakın. 1440x2960 522 ppi 6.3" Super Amoled ekran, S8 Plus'dan tamı tamına 0,1" daha büyük!

Note 8 ekranında sonsuz kontrast orası var ve 1250 nit ile piyasadaki en parlak ekrana sahip.

Kameralara baktığımızda, Note 8 önde 8 mp arkada iki adet 12 megapiksel iki kamerada da optik sabitleme var

(Geniş açı kamera için 26mm, f/1.7, Zoom kamera için ise tam iki katı yani 52mm, f/2.4, AF) Ayrıca bu kameralar çift tonlu flaş ile destekleniyor.

Portre modunu yani arkayı bulanıklaştırma efektini fotoğrafı çekerken direk ayarlayabiliyorsunuz. yani bekleme yok hızlıca çözülüyor.

Arka kamera maksimum 4k 30 fps video kaydı yapabiliyor fakat yakında güncelleme ile 60 fps olacağı konuşuluyor. 1080p'de ise 60 fps çekim yapabilirsiniz.

Ön kameraya baktığımızda ise 8 MP, f/1.7 değerlerindeki lens, 1440p çözünürlüğünde 30fps video çekebiliyor.

Samsung Galaxy Note8 Son Değerlendirme

Şimdi gelelim Note 8 değerlendirmemize, telefon günlük kullanımda bize neler katıyor, kalem neler yapıyor kalemle neler yapabiliyoruz.

Böyle bir kapasitedeki cihazla oynayamayacağınız bir oyun yok gibi. İçerisine modern combat versus kurup oynadığımızda herhangi bir sorun yaşamadık ve sıcaklık görmüş olduğunuz gibiydi.

Note serisini en büyük özelliği s-pen yani kalem, canlı mesaj kapalı ekran not alma, gibi özellikleri mevcut. Kalem muhteşem bir deneyim sunuyor, gerek hassasiyeti gerekse de gerçekliğe yakın deneyimi süper olmuş.

Samsung’un telefondan masaüstü deneyimi sunduran aksesuarı Dex note 8’de de muhteşem bir şekilde çalışıyor. Zaten incelemesinde note 8’in boyutuna göre yapıldığından bahsetmiştik.

Note 8 hem gigabit wi-fi hemde CAT 16 seviyesinde yani gigabit lte desteğini bünyesinde bulunduyor. Bu sayede kapsama alanınız iyi durumdayken piyasayadaki en hızlı internete sahip olacaksınız. Ayrıca quad band desteğiyle dünya üzerindeki her yerde kulallabilir.

Koskocaman ekranı telefonu düşürmeden kullanmanız için birçok erişilebilirlik geliştirmesiyle desteklemişler. Arkadaki parmak izi okuyucu aynı zamanda bildirim açıp kapatmanıza yarıyor. Kalp sensörü ise tek el ile selfie çekebilmeniz için muhteşem bir detay. bunun yanında tek hareket ile ekranın sağ ya da sol köşede küçük hale gelmesi tek el ile kullanım için büyük avantaj.

3300 mah lik pil 1 gün için oldukça yeterli fakat maalesef 2. günü çıkartamıyor. Hızlı şarj muhteşem çalışıyor, samsung zaten bu konuda dersini almış durumda. %50 şarjı yaklaşık 30 dakikada yapabiliyorsunuz. Hızlı şarj için ihtiyacınız olan her şey kutudan STANDART olarak çıkıyor. Aynı zamanda 2017 yılında henüz 1. nesil kablosuz şarja geçen firmalara inat Samsung Galaxy note 8 kablosuz hızlı şarj desteği de sunuyor.

Telefonda tamı tamına 5 farklı güvenlik sistemi içeriyor. Göz tarama ilk olarak gördüğümüzden çok daha hızlı çalışıyor. Diğer güvenlik seçenekleri ise yüz tanıma, parmak izi, şifre, desen ve pin.

Telefonun kutusundan çıkan AKG kulaklıklar maalesef adı kadar kaliteli bir deneyim sunamıyor, ancak diğer markalara göre oldukça kaliteli bir malzeme.

Telefonun kutusundan çıkan aksesuarlar verdiğiniz paraya duyulan saygıyı gösteriyor, çıkan aksesuarları almaya çalışsanız yaklaşık 300 tl gibi bir rakam ödemeniz gerekebilir.

Son olarak Samsung Galaxy Note8'in fiyatı 4999 TL.