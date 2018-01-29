Android APK Yükleme Hatası Nasıl Giderilir?
APK Dosyalarını Nasıl İndiririz?
Android akıllı telefonumuza bir uygulama yüklemek için bilindiği üzere aktif bir internet bağlantımızın olması ve söz konusu uygulamayı Play Store üzerinden çağırılması gerekiyor. Mobil veriden tasarruf etmek adına Evozi gibi üçüncü parti araçlarla uygulamaların APK dosyalarını dış bir kaynaktan indirerek akıllı telefonumuza kopyalayabiliriz. Bu şekilde edinilen apk dosyası ilk açılışta güvenlik hatası verecek ve anlattığımız yöntemle bertaraf edilmesi mümkün olacaktır.
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