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Samsung A8 Ön İnceleme - Selfie Yeniden Doğuyor!
Samsung A8 Ön İnceleme - Selfie Yeniden Doğuyor!
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  4. Samsung A8 Ön İnceleme - Selfie Yeniden Doğuyor!

Samsung A8 Ön İnceleme - Selfie Yeniden Doğuyor!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Bugün, Samsung Galaxy A8 ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Samsung büyük bir lansman ile yeni Samsung A8 ve Samsung A8+ modellerini nihayet tanıttı. Peki, Samsung Galaxy A8 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy A8 ön inceleme videosunda, cihaz ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Keyifli seyirler!

Samsung Galaxy A8 Özellikleri

Samsung, uzun bir zamandır beklenen ve geçtiğimiz yıllarda Samsung A7 olarak tanıtılan akıllı telefonların 2018 modellerini tanıttı. Çift selfie kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Galaxy A8, 5.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2220 piksel çözünürlüğüne sahip.

Cihazın  donanım tarafında Exynos 7885 işlemci ve 4GB RAM bizleri karşılıyor. 32 GB ve 64 GB depolama alanı sunan Galaxy A8, gücünü 3000 mAH'lık bir bataryadan alıyor.

Samsung A8 Özellikleri

Infinity Display bir ekrana sahip olan akıllı telefonun ana kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğe sahip olurken, ön tarafta ise 16 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet selfie kamerası tercih edilmiş. USB Type-C portunu kullanan cihaz, kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkıyor.

Performans olarak orta seviye kullanıcıyı hedefleyen Samsung Galaxy A8, Orkide Grisi, Altın Sarısı ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle 2899 TL'den ülkemizde satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A8 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.6 inç, FHD+, 1080 x 2220 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass

İşlemci: 14 nm, 8 çekirdekli, 2.2 GHz Exynos 7885

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4GB RAM

Depolama: 32 GB / 64 GB depolama alanı (microSD destekli)

Arka Kamera: 16 megapiksel f/1.7

Ön Kamera: 16 megapiksel + 8 megapiksel f/1.9

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram

Samsung Galaxy A8 ön inceleme videomuzda cihaz hakkındaki düşüncelerimizi ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. Keyifli seyirler!

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