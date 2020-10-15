Samsung'un Amacı Ne? - Samsung Galaxy S20 FE İnceleme

Samsung Galaxy S20 FE inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Samsung Galaxy S20 FE inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Samsung Galaxy S20 FE​ İnceleme Videosu

Galaxy S20 ailesinin en yeni üyesi Galaxy S20 Fan Edition (FE) özellikleri ile dikkat çekmekte. Galaxy S20 FE, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Sonsuz-O Super AMOLED ekrana sahip. 7nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemciden güç alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu sensörler: 12MP Ultra Geniş Kamera, 12MP Geniş Açı Kamera - 8MP Telephoto Kamera. S20 FE'nin ön tarafına baktığımızda bizleri 32MP selfie kamera sensörü karşılıyor.

Galaxy S20 FE, 4.500 mAh pil, Süper Hızlı Şarj ve Kablosuz Güç Paylaşımı özellikleriyle geliyor. Cihaz IP68 sertifikasına sahip ve tatlı suda 1,5 metreye kadar 30 dakikaya kadar batırılma testi koşullarına dayanmakta.

Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ve Cloud White renk seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy S20 FE, aynı zamanda telefon yüzeyinde parmak ve dokunmadan kaynaklanan izleri en aza indirmek için, hafif pürüzlü ve sis efektli dokuya sahip.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.