iPhone 12 Almamak için 5 Sebep! (Video)

Apple düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıttı. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max duyuruldu. Cihazlar tanıtıldı tanıtılmasına ancak almamak için pek çok sebep bulunuyor. Videomuzda iPhone 12 almamak için 5 sebep hakkında sizlere bilgi veriyoruz.

iPhone 12 Almamak için 5 Sebep

iPhone 12 almamak için 5 sebep arasında tasarım bulunuyor. Apple her yıl aynı tasarımı karşımıza çıkarıyor. Bir diğer sebep ise kutu içerisinden kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak olması. Tüm iPhone modellerinin kutusundan hem kulaklık hem de şarj adaptörü çıkmayacak.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

iPhone 12 Özellikleri

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

iPhone 12 Pro Özellikleri

A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz.