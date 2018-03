Samsung S9 Plus İnceleme - 5199 TL Eder Mi?

Samsung Galaxy S9+ Plus detaylı inceleme videosunda, samsung’un S serisinin en yeni üyesi olan S9 Plus’ı tüm detaylarıyla sizlere aktardık.

Samsung Galaxy S9+ Dünyanın En İyi Kameralı Akıllı Telefonu Mu?

S9 Plus kamerasıyla ciddi anlamda hayranlık uyandıran bir cihaz, kameradaki diyafram aralığı F/1.5 olarak belirlenmiş ve bu diyafram değeri daha önce görmediğimiz bir kamera sistemiyle çalışıyor.

AR Emoji Gerçekten Güzel Mi?

Samsung’un hayatımıza soktuğu AR emojiler ciddi anlamda eğlenceli bir özellik, evet benzer versiyonları daha önce görmüştük ama bir çok uygulamanın destek verdiği şekilde karşımıza çıkması büyük bir artı olarak telefonun hanesine yazılıyor.

Tansiyon Ölçebilen Telefon!

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modeli bünyesinde bulundurduğu özel sensör sayesinde tansiyonunuzu ölçebiliyor ve videoda göreceğiniz üzere tansiyonu sorunsuz şekilde ölçüyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S9+ Türkiye’de 5199 TL’den satışa çıktı.

Samsung Galaxy S9+ Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç, 1440x2960 (QHD+) Pixel, 531 PPI Super AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 9 Series 9810, Quad-core 2.8 GHz Exynos 8 Çekirdek

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 diyafram 2. Arka Kamera: 12 megapiksel f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 8 megapiksel F/1.7

Pil: 3500 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram

Samsung S9+ Plus performansı nasıl? Alınabilecek iyi telefonlar arasında yer alıyor mu? Ekranı ve görüntü kalitesi iyi mi? Şarjı ne kadar gidiyor? Samsung S9+ Plus ile her oyun oynanabilir mi? gibi merak ettiğiniz soruları cevapladığımız videoda, ürünün tasarımsal açıdan da ne oranda tatmin edici olduğuna da değindik.

