BU SEFER OLMUŞ! - Samsung Galaxy Tab S7 Plus İnceleme

Samsung Galaxy S7 Plus inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Samsung Galaxy S7 Plus inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Samsung Galaxy S7 Plus İnceleme Videosu

Samsung Galaxy Tab S7 Plus inceleme videosunda Android tablet arayan aynı zamanda da yüksek performans peşinde olan kullanıcıları mutlu edecek Galaxy Tab S7 Plus modeli tableti yakından inceliyoruz.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus ekran deneyimi rakiplerine fark atacak seviyede iyiyken, hoparlörleri ise bambaşka bir deneyim sunuyor. İçerisinde bulundurduğu işlemci ile performans konusundaki soru işaretlerini de gidermeyi ihmal etmiyor. Samsung Galaxy Tab S7 Plus hakkındaki tüm merak ettiklerinizi bu videoda yanıtlıyoruz.

Tablet 12.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. 8 GB RAM'i üzerinde bulunduran cihaz 256 GB dahili depolama alanı ile gelmekte. Android 10 işletim sistemi ile gelen S7 Plus'ın detayları videomuz içerisinde yer alıyor.

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