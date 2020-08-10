Kutuda Bomba Eksik Var! - Samsung Galaxy Watch 3 Kutu Açılımı

Samsung'un yeni akıllı saat modeli Samsung Galaxy Watch 3 elimizde. Detaylı inceleme videosu öncesinde Samsung Galaxy Watch 3 kutu açılımı videosunda sizlerleyiz. Hemen yukarıdan Samsung Galaxy Watch 3 kutu açılımı videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Samsung Galaxy Watch 3 Kutu Açılışı Videosu

Yeni model 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutlandırma ile tüketicilerin karşısına çıkıyor ve sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç boyutunda ekrana sahipler. 41mm varyantında 247 mAh kapasitesinde, 45mm varyantında ise 340 mAh kapasitesinde yerleşik batarya yer alıyor.

Her iki modelin de ekranı Gorilla Glass DX+ ile korunuyor ve cihaz MIL-STD-810G sertifikasında askeri dayanıklılığa sahip. Modeller dahili olarak 802.11 b/g/n standartında Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve seçime bağlı olarak LTE bağlantılarını sunuyor ve küresel varyantta geçerli NFC ile geliyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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