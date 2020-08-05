Samsung Galaxy Watch 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung geçtiğimiz dakikalarda çevrim içi olarak düzenlemeye başladığı Unpacked 2020 sırasında birbirinden yeni ürünleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaya başladı. Şirketin tanıttığı ürünlerden birisi de akıllı saat sektöründe ses getirecek olan Galaxy Watch 3 oldu. İşte Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve merak ettiğiniz diğer tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch 3 Teknik Özellikleri

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Samsung'un yeni nesil akıllı saati aslında bir süredir pek çok sızıntıya konuk oluyordu. Geçtiğimiz dakikalarda resmileşen modelin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Yeni model 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutlandırma ile tüketicilerin karşısına çıkıyor ve sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç boyutunda ekrana sahipler. Tabii daha büyük boyut, daha büyük batarya anlamına da geliyor ve 41mm varyantında 247 mAh kapasitesinde, 45mm varyantında ise 340 mAh kapasitesinde yerleşik batarya yer alıyor.

Bunun ötesinde her iki varyantın aynı teknik özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

Her iki modelin de ekranı Gorilla Glass DX+ ile korunuyor ve cihaz MIL-STD-810G sertifikasında askeri dayanıklılığa sahip. Buna ek olarak 5 ATM IP68 sertifikası ile birlikte dalış sporları dahil olmak üzere suya ve toza karşı dayanıklılık ile gelen bu modellerin, kullanıcılar tarafından özlenen fiziksel bezel ile kutudan çıktığını söyleyelim.

Galaxy Watch 3'ün sağlık takibi fonksiyonlarına baktığımızda önceki modellere kıyasla iyileştirilmiş egzersiz takibi ve nabız hızı monitörü sunduğunu görüyoruz. Buna ek olarak modelde elektrokardiyografi ve kan basıncı sensörleri de yer alıyor. Yani bu saatle tek kanallı bir elektrokardiyografi çekebilir ya da ilk ayarlamaların ardından tansiyonunuzu ölçebilirsiniz.

Modeller dahili olarak 802.11 b/g/n standartında Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve seçime bağlı olarak LTE bağlantılarını sunuyor ve küresel varyantta geçerli NFC ile geliyor. Bu NFC desteği ile Samsung Pay destekli ülkelerde temassız ödemeler yapmanız mümkün kılınıyor.

Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Watch 3'ün yurt dışı satış fiyatı 41mm için 375 dolar ve 45mm için 400 dolar olarak açıklandı. Yeni modelin ülkemizdeki tavsiye edilen resmi satış fiyatı ise 41mm için 2,099 TL ve 45mm için 2,299 TL oldu.