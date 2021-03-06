İstemediğiniz Kişileri Fotoğraflarınızdan Silin - Snapseed Uygulamasına Göz Attık

Snapseed uygulamasının neler sunduğuna videomuzda sizlerle paylaşıyoruz. Snapseed uygulaması neler sunuyor? Hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

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Snapseed Uygulaması Neler Sunuyor?

Snapseed, Google’ın Android platformuna ücretsiz açtığı fotoğraf düzenleme uygulaması. Benzerlerinden farklı olarak filtre ve efektlerle dolu olmayan, fotoğrafın belli noktasında detaylı olarak çalışma imkanı tanıyan etkili araçlar içeren bir uygulama ve hem tablet hem de telefonda rahat kullanım sunuyor.

Masaüstünde profesyonel kullanıma yönelik onlarca fotoğraf yazılımı varken mobilde fazla seçenek yok.

Filtre ve efekt uygulama dışında kırpma, döndürme, renk ayarı yapma, düzeltme gibi basit işleri yapabiliyorsunuz. Snapseed masaüstü bilgisayarlardaki profesyonel fotoğraf düzenleme programlarının yeteneklerine sahip harika bir uygulama. Fazlasıyla detaylı ancak kullanmak için profesyonel kullanıcı olmaya gerek yok.

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