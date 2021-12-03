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Snapseed

Snapseed

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 23,416
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Google
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Snapseed, Google tarafından geliştirilen ücretsiz profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Snapseed, Google’ın Android platformuna ücretsiz açtığı fotoğraf düzenleme uygulaması. Benzerlerinden farklı olarak filtre ve efektlerle dolu olmayan, fotoğrafın belli noktasında detaylı olarak çalışma imkanı tanıyan etkili araçlar içeren bir uyguama ve hem tablet hem de telefonda rahat kullanım sunuyor.

Masaüstünde profesyonel kullanıma yönelik onlarca fotoğraf yazılımı varken mobilde fazla seçenek yok. Filtre ve efekt uygulama dışında kırpma, döndürme, renk ayarı yapma, düzeltme gibi basit işleri yapabiliyorsunuz. Snapseed masaüstü bilgisayarlardaki profesyonel fotoğraf düzenleme programlarının yeteneklerine sahip harika bir uygulama. Fazlasıyla detaylı ancak kullanmak için profesyonel kulllanıcı olmaya gerek yok.

Google Snapseed Özellikleri:

  • Fotoğraflarınızı mükemmelleştiren onlarca araç
  • RAW formatında resimler üzerinde geliştirme
  • Renk ve kusurları hızlıca düzeltme
  • Serbest veya belli oranlarda kırpma, döndürme
  • Yatay ve dikey eksenlerde perspekti ayarlama
  • Fırçayla resmin istenilen bölgelerine efekt uygulama
  • Fotoğrafın belli noktalarında hassas seçim ve iyileştirme yapma
  • Arka planı bulanıklaştırma dahil onlarca efekt, filtre