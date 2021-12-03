Snapseed, Google tarafından geliştirilen ücretsiz profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Snapseed, Google’ın Android platformuna ücretsiz açtığı fotoğraf düzenleme uygulaması. Benzerlerinden farklı olarak filtre ve efektlerle dolu olmayan, fotoğrafın belli noktasında detaylı olarak çalışma imkanı tanıyan etkili araçlar içeren bir uyguama ve hem tablet hem de telefonda rahat kullanım sunuyor.

Masaüstünde profesyonel kullanıma yönelik onlarca fotoğraf yazılımı varken mobilde fazla seçenek yok. Filtre ve efekt uygulama dışında kırpma, döndürme, renk ayarı yapma, düzeltme gibi basit işleri yapabiliyorsunuz. Snapseed masaüstü bilgisayarlardaki profesyonel fotoğraf düzenleme programlarının yeteneklerine sahip harika bir uygulama. Fazlasıyla detaylı ancak kullanmak için profesyonel kulllanıcı olmaya gerek yok.

Google Snapseed Özellikleri: