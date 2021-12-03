Snapseed
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23,416
- Üretici Google
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Snapseed, Google tarafından geliştirilen ücretsiz profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması.
Snapseed, Google’ın Android platformuna ücretsiz açtığı fotoğraf düzenleme uygulaması. Benzerlerinden farklı olarak filtre ve efektlerle dolu olmayan, fotoğrafın belli noktasında detaylı olarak çalışma imkanı tanıyan etkili araçlar içeren bir uyguama ve hem tablet hem de telefonda rahat kullanım sunuyor.
Masaüstünde profesyonel kullanıma yönelik onlarca fotoğraf yazılımı varken mobilde fazla seçenek yok. Filtre ve efekt uygulama dışında kırpma, döndürme, renk ayarı yapma, düzeltme gibi basit işleri yapabiliyorsunuz. Snapseed masaüstü bilgisayarlardaki profesyonel fotoğraf düzenleme programlarının yeteneklerine sahip harika bir uygulama. Fazlasıyla detaylı ancak kullanmak için profesyonel kulllanıcı olmaya gerek yok.
Google Snapseed Özellikleri:
- Fotoğraflarınızı mükemmelleştiren onlarca araç
- RAW formatında resimler üzerinde geliştirme
- Renk ve kusurları hızlıca düzeltme
- Serbest veya belli oranlarda kırpma, döndürme
- Yatay ve dikey eksenlerde perspekti ayarlama
- Fırçayla resmin istenilen bölgelerine efekt uygulama
- Fotoğrafın belli noktalarında hassas seçim ve iyileştirme yapma
- Arka planı bulanıklaştırma dahil onlarca efekt, filtre
Snapseed
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,817
- DOSYA BOYUTU 126.00 MB
- Üretici Google
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Snapseed, Google'ın iOS platformuna ücretsiz sunduğu profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması.
Snapseed, iPhone’unuzla çektiğiniz veya iPad’inizdeki fotoğrafları farklılaştıran kullanımı basit ancak etkili araçlar sunan profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması. Saniyeler içerisinde çarpıcı fotoğraflar elde edebileceğiniz uygulamayı iOS cihazınıza ücretsiz indirip kullanabilirsiniz ki Instagram’da fotoğraf paylaşmayı seven biriyseniz kesinlikle denemelisiniz.
Günümüz tasarım dilini yansıtan, kullanıcı dostu arayüze sahip olmasıyla hem telefon hem de tablette kullanılabilen Snapseed, Google’ın imzasını taşımasıyla öne çıkıyor. Her seviyede kullanıcının rahatlıkla kullanabildiği düzenleme, efekt, filtre araçları içeren uygulama ücretsiz kategorisinde en iyilerden biri.
Snapseed’in yeteneklerine gelecek olursam;
- RAW formatlı resimlerde detaylı düzenleme yapma
- Otomatik ayar yapma aracıyla hızlı düzeltmeler
- Fotoğrafın detaylarında kolaylıkla çalışma
- Farklı en boy oranlarında veya serbest kırpma
- 90 derece veya serbest döndürme
- Resmin istenilen noktasına efekt uygulama
- Resmin belli noktasına iyileştirme uygulmaa
- Gece çekimlerinde istenmeyen noktaları kaldırma
- Yatay ve dikey perspektifi ayarlama (boş alanların doldurulması harika olmuş)
- Instagram’da olmayan filtre seçenekleri