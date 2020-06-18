TCL 10L İnceleme: Fiyat Bu Sefer Olmuş Mu?

TCL'nin Türkiye'de yeni satışa sunduğu 10L modeline yakından bakıyoruz. TCL 10L inceleme videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan TCL 10L inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

TCL 10L Özellikleri

6.53 inç ekrana sahip olan TCL 10L, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 256GB'a kadar artırılabilmekte.

TCL 10L'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 MP Ana kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı + 2 MP Makro Kamera + 2 MP Derinlik. Cihazın ön kısmına baktığımızda ise bizleri 16MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen TCL 10L, Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. Hemen yukarıda yer alan videodan cihaz hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!