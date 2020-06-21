iOS Tarihe Karışıyor, WhatsApp Banka İşine Girdi! - Teknoloji Haberleri #101

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyede Türkiye'nin ilk yerli deniz otomobilini üretti.
- Huawei, Samsung'u geçmeyi başardı.
- WhatsApp'a para gönderme özelliği geldi.
- Ercüment Ovalı, ilk aşıyı kendi üzerinde deneyeceğini açıkladı.
- e-SIM üzerinden haberleşebilen tüm ev eşyaların ve cihazların IMEI kaydı mecburi olacak.
- Taahhütlü bir cihaz alırsanız ve borcunuzu ödemez iseniz kara listeye alınacaksınız.
- Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Turkcell'in en büyük hisse payı satın alındı.
- Poco F2 Pro ülkemizde satışa sunuldu.
- Apple iOS isim değişikliği yakın zamanda gerçekleşebilir.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor duyurusunu paylaştı.
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