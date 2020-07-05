Netflix Erişime Kapatıldı, İkinci El Telefonlar Kalkıyor! - Teknoloji Haberleri #103

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

400'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

iPhone 12 serisinin kutusundan şarj aleti çıkmayabilir.

Yerli ve milli tren setimiz raylara indi.

PS5 fiyatı 499 dolar olacağı söylenmekte. Türkiye fiyatı vergiler hariç 3.500 TL civarı olabilir.

Mate 40 ekran altı kamera sensörü ile gelmeyecek.

Apple hemen hemen tüm ürünlerine zam yaptı.

Ülkemizde yenilenmiş akıllı telefonlar satılmaya başlanılacak.

Volkswagen Türkiye'ye fabrika açmayacak.

Note 20 Ultra ortaya çıktı.

BTK, WhatsApp'ı kapatabilecek.

TikTok hakkında soruşturma başlatıldı.

TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e erişim sağlanamıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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