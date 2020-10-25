Dünyanın Sonu Mu Geliyor?, e-SIM Türkiye'de! - Teknoloji Haberleri #119

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Xiaomi 80 Watt kablosuz şarj teknolojisini gösterdi.

Ay yüzeyine 4G ağı kuruluyor.

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu.

Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, 2 Kasım'da metorun gezegenimize çarpabileceğini söyledi.

Isparta'daki toryum rezervinin Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı açıklandı.

e-SIM Türkiye'de kullanıma açıldı.

Huawei Mate 40 ailesini tanıttı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.