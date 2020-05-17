GTA 5 Telefonlara Geldi, Çeşme Suyundan Dezenfektan Yapılıyor! - Teknoloji Haberleri #96

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Tesla CEO'su Elon Musk, Neuralink'in çalışmaları sayesinde, beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayabileceğini açıkladı.

iPhone 12 kullanıcıları heyecanlandıracak gibi gözüküyor. 120Hz yenileme hızında ProMotion ekrana sahip olacağı iddia edilen iPhone 12 Pro'nun çentiği küçülecek.

Hayran yapımı GTA 5 mobile çıktı.

Lise öğrencisi Fahir Aruoba, çeşme suyundan dezenfektan üretmeyi başardı.

Amiral gemisi katili olarak tanıtılan Poco F1’in yeni modeli Poco F2 Pro tanıtıldı.

Xiaomi CEO'su iPhone kullanırken yakalandı.

ABD, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı.

Van Teknokent'teki teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge birimi tarafından yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske normal standart N95 filtrelerle değiştirilebilir şekilde tasarlandı.

Epic Games, GTA 5'i oyuncuların erişimine ücretsiz bir şekilde açtı. 21 Mayıs 2020 saat 18.00'a kadar devam edecek olan ücretsiz GTA 5'i kütüphanenize ekledikten sonra sonsuza kadar bedava oynayabileceksiniz.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, drone ile vatandaşlara maske dağıtıyor.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.