GTA 5 Ücretsiz Oldu! Bedava GTA 5 Nasıl Alınır?

Ücretsiz GTA 5 iddiaları gerçek oldu. Grand Theft Auto V, Epic Games Store üzerinden ücretsiz bir şekilde alınabiliyor. Peki bedava GTA 5 nasıl alınır? Gelin hep beraber bedava GTA 5 alınması için yapılması gerekenlere yakından bakalım.

Bedava GTA 5 Nasıl Alınır?

Epic Games, GTA 5'i oyuncuların erişimine ücretsiz bir şekilde açtı. GTA 5'i ücretsiz bir şekilde alabilmeniz için yapmanız gerekenler oldukça basit. 21 Mayıs 2020 saat 18.00'a kadar devam edecek olan ücretsiz GTA 5'i kütüphanenize ekledikten sonra sonsuza kadar bedava oynayabileceksiniz.

GTA 5'i bedava almak için Epic Games'in ücretsiz oyun sayfasını ziyaret etmeniz gerekmekte. Açılan sayfadan Epic Games Store hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve oyunu kütüphanenize ekliyorsunuz. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar.

Epic Games Store'da hesabınız bulunmuyor ise sağ kısımdan üye olabilmeniz mümkün. Üye olduktan sonra yukarıda anlattığımız adımları yaparsanız oyun sonsuza kadar kütüphanenizde olacak. Ücretsiz oyun sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games Store Çöktü Mü? Epic Games Store Neden Açılmıyor?

Epic Games Store'a erişimde sorunlar yaşanmakta. Erişim sorunlarının ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

GTA 5 Konusu

Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael De Santa ve Trevor Philips isimli karakterlerini yönetmektesiniz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

GTA 5 Mobil İndir

Hemen aşağıdan GTA 5 Mobile'ı cihazınıza indirebilirsiniz.