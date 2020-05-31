İnternet Ölüme Yol Açıyor, Şimdi de Çin'den Katil Arı Geldi! - Teknoloji Haberleri #98

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Manchester United, Football Manager'a ticari marka ihlali nedeniyle dava açtı.

Google ve Apple yeni ortaklıklara yönelebilir.

İngiltere, Huawei ile yaptıkları 5G anlaşmaları feshetti.

İsveç, 5G teknolojisini kullanmaya başlıyor.

Hızlı koronavirüs testi çıkış tarihi açıklandı.

Samsung Galaxy S21 OLED ekran krizi başladı.

Huawei Mate 40'ın arka tarafı sızdırıldı.

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayın rekoru kırdı.

Note 20 Plus render görselleri ortaya çıktı.

Bayramın 1. günü operatörler çöktü. Soruşturma başlatıldı.

Ana vatanı Çin olan katil arı Türkiye'de görüldü.

Elon Musk'ın eşi ruhunun bir parçasını satıyor.

İnternetten hastalığınızı aratmak ölümcül bazı sonuçlara yol açabilir.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.