Aşının Tarihi Belli Oldu, İnternete Şok Zam! - Teknoloji Haberleri #99

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Huawei, 2,5 yıl yetebilecek kadar chipset depoladı.

BioNTech Covid-19 aşısı için tarih verdi.

Türkiye'de bir ilk! Yeni kimlik kartları ile ATM'den para çekilebilecek.

Peak, Zynga'ya satıldı. Ülkemizden çıkan ilk unicorn oldu.

DSÖ, Ebola salgınının çıktığını açıkladı.

NASA, Dünya'ya göktaşının yaklaştığını açıkladı.

Kendi kendini temizleyebilen maske geliştirildi.

Dünyanın en çok kazanan CEO'su belli oldu.

Bilim Kurulu üyesi İstanbul'da 100 kişiden 1 tanesinde koronavirüs var dedi.

Turknet, zam yaptığını açıkladı.

En çok satan akıllı telefon belli oldu.

Vivo, dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.