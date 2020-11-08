Televizyonu Cebinize Koymuşlar! - TV+ Ready İnceleme

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Turkcell TV+ Ready İnceleme: Neler Sunuyor?

TV+ Ready ile canlı TV kanallarına, filmlere, dizilere, belgesellere ve binlerce uygulamaya anında ulaşabilmektesiniz.

TV+ Ready’nin içinde yer alan TV+ Premium paketi ile 150’nin üzerinde popüler yerli ve yabancı kanalı, vizyondan hemen sonra izleyebileceğiniz en yeni yüzlerce “Seç İzle” film ve dizileri, en heyecanlı spor mücadelelerini, çocukların en sevdiği animasyonları, dünyaca ünlü belgeselleri izleyebilirsiniz. İster kaçırmak istemediğiniz dizinin tüm sezonunu, ister ilk kez yayınlanan bir filmi, TV+ ile kayıt edebilirsiniz.

Canlı yayınları, filmleri, dizileri 24 saate kadar geri alıp tekrar tekrar izleyebilir, programları kayıt etmek mümkün.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.