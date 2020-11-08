IMEI Kaydı Hayal Oldu, Sosyal Medya Siteleri Kapanıyor! - Teknoloji Haberleri #121

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Xiaomi dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi oldu. Şirket Türkiye'de ise 1. sırada.

Elon Musk'ın Starlink projesinin demo testleri başladı.

Apple AirPods Pro modelleri ücretsiz olarak değiştiriliyor.

Sosyal medya devlerine BTK tarafından ilk ceza kesildi.

IMEI kayıt ücretine zam geliyor.

2021 yılında 200W hızlı şarj ile karşılaşabiliriz.

Yerli otomobil CEO'su önemli açıklama yaptı.

İlk 6G uydusu gönderildi.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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