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Vestel Venus V7 Ön İnceleme - Yeni Yerli Telefon!

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde yerli grurumuz Vestel, yeni akıllı telefonu sergiledi. Vestel Venus V7 inceleme öncesinde ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videoda cihazın önemli teknik özelliklerini, fiyat detaylarını ve kamera özelliklerini sizlere aktarıyoruz.

Vestel Venus V7 Özellikleri

  • 6.2 inç 1520 x 720 çözünürlük, 19:9, In-Cell panel, V çentikli ekran
  • Mediatek MT6762 2GHz hızında çalışıyor.
  • Android 9 Pie
  • 3GB RAM
  • 32GB dahili depolama microSD ile 128GB'a kadar artırılabiliyor.
  • 13MP, 2MP yapay zeka destekli çift arka kamera, 8MP ön kamera
  • 3950 mAh batarya
  • Parmak izi okuyucu (arkada)
  • USB-C port

Vestel Venus V7 fiyatı henüz açıklanmadı.

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