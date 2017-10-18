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  4. Wolfenstein 2: The New Colossus Çıkış Videosu

Wolfenstein 2: The New Colossus Çıkış Videosu

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Bethesda, önümüzdeki günlerde heyecanla beklenen FPS oyunu Wolfenstein 2: The New Colossus'u oyun severlerin beğenisine sunacak. Oyunun çıkışına az bir süre kala özel bir video yayınlandı ve oyundaki civcivli sahnelerden kesitler paylaşıldı. 

Wolfenstein II, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki alternatif bir dünya senaryosu ile karşımıza çıkacak. Wolfenstein oyunlarının ana kahramanı olan BJ Blazkowicz ile atılacağımız macerada Amerika'nın Nazi güçleri tarafından işgal edildiğine tanık olmaktayız. Bu işgal karşısında Amerikan halkı kendi içinde gizli bir direniş örgütü kuracak ve topraklarını özgürleştirmeye çalışacak, kahramanımız BJ Blazkowicz ise direnişe destek vererek ezeli düşmanı Naziler ile çarpışacak.

Bolca oynanış görüntüsü içeren videoda kahramanımızın hangi silahları kullanacağını görebilmekteyiz. Daha önceki oyunlarda olduğu gibi çift silahı aynı anda kullanarak Naziler'e mermi yağdırabileceğiz, ayrıca oyunda savaş robotlarına da yer veriliyor.

Videonun sonunda ise Nazi Almanyası'nın başındaki isim olan Hitler'i sendeleyerek yürürken görüyoruz. Hitler hasta olsa da halen Naziler'e komuta etmeye devam ediyor.

Wolfenstein 2: The New Colossus, 27 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak.

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