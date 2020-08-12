En Rakipsiz Akıllı Telefon? - Xiaomi Mi 10 Ultra Neler Sunuyor?

Xiaomi Mi 10 Ultra inceleme videosu öncesinde Xiaomi tarafından yeni tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özelliklerini aktarıyoruz. Xioami Mi 10 Ultra özellikleri hakkında bilgi almak için videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

6.67 inç Full HD+ ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra, gücünü Snapdragon 865 yonga setinden almakta. Cihazda 8/12/16 GB RAM ve 128, 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunmakta. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K UItra HD / 30fps video kaydı yapabiliyor ve hem EIS hem de OIS teknolojilerinden destek alıyor. Ana kamera sensörüne ek olarak 20MP ekstra geniş açı, 48MP periskop ve 12MP porte lensleri de cihazda yer alıyor.

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