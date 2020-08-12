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  4. En Rakipsiz Akıllı Telefon? - Xiaomi Mi 10 Ultra Neler Sunuyor?

En Rakipsiz Akıllı Telefon? - Xiaomi Mi 10 Ultra Neler Sunuyor?

Xiaomi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Videomuzda Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri hakkında bilgileri sizlere anlatıyoruz.

Emre Fırtına
Emre Fırtına -
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Xiaomi Mi 10 Ultra inceleme videosu öncesinde Xiaomi tarafından yeni tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özelliklerini aktarıyoruz. Xioami Mi 10 Ultra özellikleri hakkında bilgi almak için videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

6.67 inç Full HD+ ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra, gücünü Snapdragon 865 yonga setinden almakta. Cihazda 8/12/16 GB RAM ve 128, 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunmakta. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K UItra HD / 30fps video kaydı yapabiliyor ve hem EIS hem de OIS teknolojilerinden destek alıyor. Ana kamera sensörüne ek olarak 20MP ekstra geniş açı, 48MP periskop ve 12MP porte lensleri de cihazda yer alıyor.

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Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

ETİKETLER : akıllı telefon Xiaomi

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