Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra'yı Muhtemelen Satın Alamayacaksınız

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde düzenlendiği Onuncu Yıl Dönümü Etkinliği sırasında Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra modellerini tüketicilerle buluşturdu. Her iki model de kendi segmenti içerisinde iddialı teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları ile dikkatleri çekiyor. Öte taraftan söz konusu iki modelden birisini satın almayı düşünüyorsanız, bu pek mümkün olmayabilir.

Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Şirketin sözcüsü tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre hem Mi 10 Ultra hem de Redmi K30 Ultra yalnızca Çin'e özel modeller olacak. Sözcü, kesin bir açıklama yapmaktan kaçınsa da bu modellerin küresel varyantlarının çıkmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Yani Mi 10 Ultra ya da Redmi K30 Ultra modelleri dikkatinizi çektiyse de, alabilmek pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz saatlerde çıkan bazı söylentiler Redmi K30 Ultra'nın küresel varyantta Poco F2 gibi yeni adlandırmalarla satışa sunulabileceğini işaret ediyordu ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamada her iki modelin kendine özgü olacağı ve başka markaların altında konumlandırılmayacağı vurgulandı. Yani bu ihtimaller de suya düşmüş gibi gözüküyor.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra modellerini beğendiniz mi ve ülkemize gelseydi satın almayı düşünür müydünüz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.