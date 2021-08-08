Xiaomi Mi 11 Lite İnceleme Videosu

Xiaomi Mi 11 Lite inceleme videosu içeriğimizle birlikte sizlere, yeni modeli tanıtmaya çalıştık. Videomuz içerisinde telefonun oyun performansı, kamera kalitesi ve diğer tüm detayları hakkında bilgi vermeye çalıştık. 12 Dakikalık videoyu boyunca, telefon hakkında istediğiniz tüm detaylara ulaşabileceksiniz.

Video editörümüz Onur Akbaş tarafından hazırlanan inceleme videosu, Xiaomi Mi 11 Lite hakkında tüm detayları içeriyor. Video ilk olarak telefonun tasarım detayları ile başlıyor. Çerçeve tasarımından arka kapak tasarımına kadar tüm detayları yakından görebiliyorsunuz.

Ardından Mi 11 Lite modelinin ekran özelliklerien geçiyoruz. Ekranında kullanılan teknolojilerden diğer donanım özelliklerine kadar bütün ayrıntıları bir güzel gösteriyoruz. Buradan hemen 90Hz yenileme hızına sahip bu ekranın neler yapabileceğine değiniyoruz.

Kamera performansından sonra ele aldığımız bir diğer nokta ise telefonun kamerası. Hem düşük ışıkta hem de gündüz gözüyle telefonun fotoğraf ve video performasına göz atıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Xiaomi, bu tarafta oldukça başarılı bir iş çıkarmayı başarmış durumda.

Xiaomi Mi 11 Lite İnceleme - Özellikleri