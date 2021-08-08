Xiaomi Mi 11 Lite İnceleme Videosu
Xiaomi Mi 11 Lite inceleme videosu içeriğimizde, sizlere Xiaomi'nin son modellerinden bir tanesi hakkında tüm ayrıntılı detayları vermeye çalıştık.
Xiaomi Mi 11 Lite inceleme videosu içeriğimizle birlikte sizlere, yeni modeli tanıtmaya çalıştık. Videomuz içerisinde telefonun oyun performansı, kamera kalitesi ve diğer tüm detayları hakkında bilgi vermeye çalıştık. 12 Dakikalık videoyu boyunca, telefon hakkında istediğiniz tüm detaylara ulaşabileceksiniz.
Video editörümüz Onur Akbaş tarafından hazırlanan inceleme videosu, Xiaomi Mi 11 Lite hakkında tüm detayları içeriyor. Video ilk olarak telefonun tasarım detayları ile başlıyor. Çerçeve tasarımından arka kapak tasarımına kadar tüm detayları yakından görebiliyorsunuz.
Ardından Mi 11 Lite modelinin ekran özelliklerien geçiyoruz. Ekranında kullanılan teknolojilerden diğer donanım özelliklerine kadar bütün ayrıntıları bir güzel gösteriyoruz. Buradan hemen 90Hz yenileme hızına sahip bu ekranın neler yapabileceğine değiniyoruz.
Kamera performansından sonra ele aldığımız bir diğer nokta ise telefonun kamerası. Hem düşük ışıkta hem de gündüz gözüyle telefonun fotoğraf ve video performasına göz atıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Xiaomi, bu tarafta oldukça başarılı bir iş çıkarmayı başarmış durumda.
Bu Uygulamaları Silin: Silinmesi Gereken Mobil Uygulamalar
Telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesi videomuz sizinle. Videoda bahsettiğimiz programların daha ayrıntılı listesini, aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Xiaomi Mi 11 Lite İnceleme - Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
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