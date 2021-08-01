Bu Uygulamaları Silin: Silinmesi Gereken Mobil Uygulamalar

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesi videomuz sizinle. Videoda bahsettiğimiz programların daha ayrıntılı listesini, aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Liste: https://www.tamindir.com/blog/telefon... Play Store ve App Store, kullanıcıların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda oluşturulmuş yüz binlerce uygulama ile dolu.

Öte taraftan pek çok kişinin kullandığı uygulamaların bazıları gizliliğinizi tehdit ediyor, bazıları akıllı telefonunuzu yavaşlatıyor ve bazıları da hiçbir işe yaramıyor. Sizler için oluşturduğumuz bu yazıda telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesi ile karşınızdayız. Hemen aşağıdaki listede gündelik kullanım süresince pek de bir işe yaramayan ancak akıllı telefonunuzun hem arka planını hem de depolamasını hem de bataryasını meşgul eden bazı uygulamalar ile karşınızdayız. Bu uygulamaların bazı işlevleri olsa da, genellikle yararlarından çok zararları bulunuyor.

Telefondan Silinmesi Gereken Uygulamalar Neler?