Xiaomi Redmi Note 9 Kutu Açılımı - İlk İzlenim Nasıl?

Xiaomi Redmi Note 9 kutu açılımı videomuz ile karşınızdayız. Xiaomi Redmi Note 9 inceleme öncesinde kutu açılışında merak edilen modelin kutu içeriğini ve ön incelemesini sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Xiaomi Redmi Note 9 kutu açılımı videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Xiaomi Redmi Note 9 Kutu Açılışı Videosu

Redmi Note 9, 6.53 inç ekrana sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Gücünü MediaTek Helio G85 yonga setinden alan cihazda 3 GB / 4GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonda 13MP ön kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise 4 kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro. 5.020 mAh bataryadan beslenen cihaz 18W hızlı şarj desteği ile geliyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!